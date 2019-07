Oroscopo Branko 13 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 13 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 luglio 2019.

Amici dell’Ariete, davvero una giornata fortunata per il vostro segno! La Luna e Giove in Sagittario vi assicurano un sabato all’insegna dell’amore e della passione. Ottimi anche gli affari finanziari. Sfruttate a pieno il favore delle stelle.

Avete molte questioni da chiarire e portare avanti, ma vi manca la giusta serenità per farlo. Nella settimana entrante le cose migliorano: favoriti nuovi incontri e probabile risoluzione di questioni finanziarie e burocratiche che vi portate dietro da tempo.

Oroscopo Branko 13 luglio 2019 | Gemelli

Purtroppo l’oroscopo di Branko di oggi vi ricorda che avete la Luna negativa. Mantenete la calma, soprattutto per evitare litigi con i familiari. Possibili discussioni anche con il partner e fastidi a livello di salute. Insomma, una giornata non indimenticabile.

Amici del Cancro, siete uno dei segni al top in questo mese di luglio. Approfittatene. Al meglio, grazie alle Luna in Sagittario congiunta a Giove, il lavoro. Nonostante Saturno contro, le cose in amore andranno bene, siete anzi molto passionali.

Cari Leone, le stelle sono dalla vostra parte. Finalmente potete realizzare tutti i vostri sogni e desideri. La Luna in Sagittario annuncia grandi novità in amore, con incontri fertili per i single. Bene anche lavoro e affari.

Oroscopo Branko 13 luglio 2019 | Vergine

L’oroscopo Branko del giorno prevede forti tensioni per il vostro segno con il partner, in particolare per chi è sposato. Sul lavoro valutate quali progetti inseguire e quali abbandonare. Venere in Cancro favorisce incontri con gli amici.

Cari Bilancia, vorreste che il vostro partner sia sempre sulla vostra stessa lunghezza d’onda, magari dandovi anche ragione in ogni caso. Sapete bene che questo però non è possibile. Siate più tolleranti e ritrovate il vostro equilibrio.

Amici dello Scorpione, una giornata secondo l’oroscopo di Branko all’insegna della nostalgia, con qualcuno o qualcosa del passato che tornerà a bussare alla vostra porta. Concentratevi sul futuro e sul guardare la vita da una nuova prospettiva.

Oroscopo Branko 13 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’influenza di Marte porta tanta passione, in generale avete un quadro astrale favorevole che vi regalerà un sabato 13 luglio indimenticabile. Approfittate del weekend per rilassarvi, magari con un bel viaggio.

Si apre un periodo dedicato totalmente all’eros e alla passione, che avrà il suo culmine tra il 15 e il 16 luglio. Venere può portare dei flirt estivi per chi è single e ha voglia di divertirsi. In generale siate meno pesanti e negativi e godetevi l’estate!

Amici dell’Acquario, è arrivato il momento di fare pulizia in tutto ciò che non vi convince più. Se ci sono rapporti ormai logori, abbiate il coraggio di chiuderli. La Luna in Sagittario favorisce nuovi incontri, soprattutto a livello lavorativo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Potreste dover affrontare delle fastidiose questioni legali e burocratiche che vi leveranno il sonno in questo fine settimana. Site dunque prudenti. Al top gli affetti personali con Venere in Cancro. Mostrate tutta la vostra tenerezza e l’affetto che possedete.

