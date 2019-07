Afghanistan attentato – Almeno sei persone sono state uccise e 40 sono rimaste ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un bambino. Lo riferiscono al sito della Bbc i fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l’attacco. Secondo fonti di polizia, l’attentatore aveva 13 anni.

“L’esplosione è avvenuta alle nozze del nipote del comandante filogoverntivo Malak Tor in particolare nel momento in cui il cibo veniva servito e molte persone si erano radunate”, ha detto ad Al Jazeera Atahullah Khogyani, portavoce del governatore della provincia di Nangarhar. “Tra i sei morti c’è Tor stesso e un bambino”.

I talebani, che si sono impegnati a cercare di ridurre le vittime civili, hanno negato la responsabilità dell’attacco. La propaggine dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante ha una forte presenza a Nangarhar.

Il mese scorso, un attentatore suicida si è fatto saltare vicino a un veicolo della polizia nella capitale di Nangarhar, Jalalabad, uccidendo almeno tre ufficiali e sei civili e ferendo altre 13 persone. L’Isis ha rivendicato la responsabilità di quell’attacco.

