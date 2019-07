Sondaggi politici oggi | Lega e Fdi boom

Gli ultimi sondaggi politici elettorali dicono che la Lega sfiora il 38 per cento e che in coalizione con Fratelli d’Italia potrebbe avere la maggioranza in Parlamento.

Secondo una rilevazione condotta dall’istituto Tecné tra il 7 e l’8 luglio, in particolare, se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 37,8 per cento delle preferenze, ben 3,5 punti in più rispetto alle elezioni europee del 26 maggio scorso. Con Fratelli d’Italia stimato al 6,9 per cento, i due partiti arriverebbero dunque al 44,7 per cento, percentuale con la legge elettorale attualmente in vigore potrebbe consentire di avere il 50 per cento più uno dei seggi in Parlamento.

Il sondaggio è stato diffuso durante l’ultima puntata del programma tv Quarta Repubblica, in onda su Rete 4.

I dati favorevoli per Lega e Fratelli d’Italia lasciano pensare quindi che la maggioranza degli elettori approvi le politiche dei due partiti in particolare sul tema immigrazione. Nelle ultime settimane il dibattito è stato monopolizzato dai casi Sea Watch 3, Mediterranea e Alex e le dure prese di posizioni di Salvini e Meloni contro le Ong che soccorrono migranti nel Mediterraneo sembrano essere premiate dagli elettori.

Sondaggi politici oggi | Pd e M5S

Quanto agli altri partiti, colpisce il distacco che separa il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle: il sorpasso a vantaggio del Pd certificato dalle europee è stato consolidato nelle ultime settimane.

Secondo il sondaggio di Tecné, il partito guidato da Nicola Zingaretti raccoglierebbe oggi il 23,4 per cento (a fronte del 22,7 per cento delle europee), mentre il M5S si non andrebbe oltre il 16,9 per cento (alle europee i Cinque Stelle presero il 17,1 per cento).

In leggero calo invece Forza Italia, che secondo la rilevazione passerebbe dall’8,8 per cento delle elezioni Ue al 7,7 per cento.

Sondaggi politici oggi | I numeri i sintesi

Lega: 37,8 per cento

Pd: 23,4 per cento

M5S: 16,9 per cento

Forza Italia: 7,7 per cento

Fratelli d’Italia: 6,9 per cento

Altri: 7,3 per cento

*Sondaggio realizzato tra il 7 e l’8 luglio 2019 dall’istituto Tecné sull’intero territorio nazionale. Su un campione di 1.000 persone, ha dichiarato il voto il 56,8 per cento degli intervistati, mentre il 43,2 per cento si è astenuto o è indeciso.