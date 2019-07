Sciopero ATM Milano | Oggi 11 luglio 2019 | Orari | Bus | Metro | Tram

Oggi, 11 luglio 2019, i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, si fermano per sciopero. Per 24 ore, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal sindacato CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base), i lavoratori incroceranno le braccia.

Quali sono gli orari dello scipero ATM di oggi a Milano? Di seguito tutti i dettagli:

Lo sciopero è stato annunciato per 24 ore ma gli orari in cui il servizio sarà a rischio saranno limitati: dalle ore 8.45 alle ore 15, e poi dalle ore 18 fino al termine del servizio.

La protesta riguarderà anche i lavoratori della linea NET (Nord Est Trasporti) di Monza: dalle ore 9 alle ore 11,50 e dalle ore 14,50 al termine del servizio.

Per il servizio extraurbano durerà dalle ore 8,45 alle ore 15 e dalle ore 18 al termine del servizio.

Potranno incrociare le braccia anche i dipendenti della funicolare Como-Brunate: in questo caso i lavoratori potranno scioperare dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio.

Sciopero ATM Milano | Oggi 11 luglio 2019 | Motivi

Quali sono i motivi dello scipero? Perchè i lavoratori ATM protestano? La protesta è “contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese”.

PRECEDENTI

Durante gli ultimi scioperi proclamati dai sindacati del personale di ATM, l’adesione è stata abbastanza bassa: allo sciopero indetto da USB Lavoro Privato lo scorso 17 maggio hanno aderito solo l’8 per cento dei lavoratori, mentre l’8 marzo allo sciopero proclamato da CUB Trasporti, USB e SGB l’adesione è stata solo del 17 per cento.

Adesioni superiori al 50 per cento non vengono registrate dal 5 aprile 2017.

