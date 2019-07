L’appello di Matteo Salvini: “Adottate i 117 cani del Cara di Mineo”

Salvini news – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lanciato un appello affinché vengano adottati 117 cani che si trovavano nel Cara di Mineo, il Centro accoglienza richiedenti asilo aperto a Mineo, in provincia di Catania, nel 2011 e chiuso definitivamente lo scorso 9 luglio dal capo del Viminale.

“117 cani sono in questo momento gli ultimi ospiti del centro per migranti di Mineo, che abbiamo chiuso con grande risparmio di quattrini. Entro il 31 agosto dobbiamo trovare una sistemazione per questi animali” è l’appello di Salvini, pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Mineo è un piccolo comune di 5mila abitanti ed evidentemente non può far fronte alla situazione – continua Salvini – e per questo abbiamo bisogno di voi”.

“Mi piacerebbe che qualcuno possa prendere a cuore uno dei cani di Mineo con un contributo economico o, meglio, aprendo le porte di casa sua” ha affermato il leader della Lega.

Salvini news – Tuttavia, se molti hanno lodato sui social “la grande sensibilità del Capitano”, diverse persone hanno criticato il vicepremier per “aver chiuso un centro dove lavoravano moltissime persone” e per “pensare più agli animali che agli essere umani in difficoltà”.

Il giorno della chiusura del centro, infatti, il ministro dell’Interno era stato contestato proprio da alcuni degli impiegati, che operavano all’interno del Cara e che ora si ritrovano senza lavoro.

Dipendenti che “verranno ricollocati” ha assicurato il leader del Carroccio.