Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 11 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 11 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 11 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 11 luglio 2019 | Vergine | Gemelli | Sagittario | Pesci | Bilancia

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sicuramente c’è la Vergine. Siate maggiormente ottimisti sul futuro, in particolare portate avanti i vostri progetti, che si concretizzeranno dopo l’estate.

Bene anche i Gemelli, favoriti in particolare nuovi progetti per chi è single. Inizia finalmente una fase di recupero per lo Scorpione, anche se ancora le cose migliori devono arrivare.

Giornata al top per quanto riguarda i sentimenti per il Sagittario: dedicatevi nel weekend alla passione agli affetti con il partner. Al meglio anche i Pesci: adesso, dopo un passato difficile, siete convinti di voi stessi e delle vostre possibilità.

Rialza la testa anche la Bilancia, finalmente siete più fiduciosi sulle vostre capacità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 11 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 11 luglio 2019 secondo Fox c’è l’Acquario. Una giornata sottotono con discussioni e problemi soprattutto a livello lavorativo. Cercate nuovi stimoli per fare bene.

Male anche il Cancro: Forse non siete particolarmente convinti di alcune scelte che avete preso da poco. Discussioni in vista per l’Ariete: soprattutto nei rapporti con il partner.

Giornata quella di oggi 11 luglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox particolarmente stressante per il Leone: la pressione e le polemiche non mancano.

