Tromba d’aria a Milano Marittina: ferita una donna, caduti 200 pini | VIDEO

Tromba d’aria Milano Marittima video Paura a Milano Marittima dove si è abbattuta una tromba d’aria, che ha provocato, tra le altre cose, la caduta di circa 200 pini secolari, come si vede in un video, che sta facendo in breve tempo il giro dei social network.

La tempesta di vento e pioggia si è abbattuta nella mattinata di mercoledì 1o luglio a Milano Marittima, località balneare facente parte del comune di Cervia, in provincia di Ravenna.

La tromba d’aria, oltre a provocare la caduta dei pini, molti dei quali si sono abbattuti sulle macchine, ha divelto cartelli stradali, cartelli e infrastrutture mobili.

Una donna è anche rimasta ferita. Attualmente si trova all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Cervia Massimo Medri, la tromba d’aria è arrivata dal mare e si è abbattuta per circa dieci minuti in una zona circoscritta della località.

“150 persone sono attualmente impegnate per ripristinare i servizi” ha dichiarato il primo cittadino Medri.