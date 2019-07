Previsioni meteo oggi 9 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 9 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 9 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 8 luglio 2019 | NORD

Cielo da parzialmente e molto nuvoloso con precipitazioni (al mattino) sulla pianura padano-veneta e in successiva estensione sulle restanti aree. Fenomeni più significativi nel corso della serata su basso Veneto e Romagna.

CENTRO E SARDEGNA

Nubi anche sul centro Italia con annuvolamenti più consistenti sulle regioni adriatiche con possibili temporali sparsi. In particolare su Abruzzo e Marche.

SUD E SICILIA

Prevalenza di bel tempo al sud Italia con temporanee formazioni nuvolose a sviluppo pomeridiano. Occasionali rovesci su Molise, Puglia e Campania.

Previsioni meteo oggi martedì 8 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve calo al nord-est; in lieve aumento sulle regioni centrali e senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. In aumento invece su Toscana, Marche, Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica.

VENTI

Venti da deboli a moderati da sud su basso Piemonte e Liguria. Da deboli a moderati orientali sulla restante pianura padana con rinforzi nelle aree temporalesche.

Da deboli a moderati settentrionali sul restante nord. In prevalenza moderati occidentali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree interne.

MARI

Da mosso a localmente molto mosso il mare di Sardegna. Mossi il tirreno e il canale di Sardegna. Poco mossi i restanti mari con modo indoso in graduale aumento.