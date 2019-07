Previsioni meteo oggi 8 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 8 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 8 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 8 luglio 2019 | NORD

Dopo una domenica molto nuvolosa, anche in questo lunedì 8 luglio 2019 al Nord Italia ci saranno molte nubi, soprattutto sulla pianura Padano-Veneta e in generale su tutto il Triveneto e l’Emilia-Romagna.

Si attendono piovaschi sulle coste venete e precipitazioni a carattere di rovescio e temporale in Friuli e Veneto. Nel pomeriggio, poi, le precipitazioni si sposteranno anche in Trentino, Emilia e sulle aree alpine di Piemonte e Lombardia.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro saranno in aumento le nubi, soprattutto in Toscana, Umbria e Marche. Nella prima parte della giornata, nelle regioni sopra citate, si attendono anche occasionali piovaschi, che nel pomeriggio potrebbero tramutarsi in qualche temporale.

In serata, poi, i fenomeni si attenueranno lasciando spazio a cielo sereno. Sulle regioni non menzionate del Centro – compresa la Sardegna – si attende invece bel tempo per tutta la giornata.

SUD E SICILIA

Il Sud e la Sicilia non saranno minimamente toccate dalla nuvolosità che interessa il resto della Penisola. Nella zona, dunque, si attende un ampio soleggiamento, con bel tempo e pochissime nuvole in tutte le regioni.

Previsioni meteo oggi lunedì 8 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in generale calo al Nord e nelle aree Adriatiche centrali, mentre saranno in aumento sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Stazionarie altrove.

Le massime, invece, caleranno su Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna e sulle regioni adriatiche. Nessuna variazione di rilievo, infine, sulle rimanenti regioni.

VENTI

I venti saranno da deboli a moderati al Nord e sulle regioni centro-occidentali, con rinforzi sulle aree più interne dell’Appennino.

MARI

Il Mar Ligure sarà da mosso a localmente molto mosso, mentre il Tirreno sarà mosso. Poco mossi tutti gli altri bacini.