Previsioni meteo oggi 5 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 5 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 5 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 5 luglio 2019 | NORD

Bel tempo salvo sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio a ridosso delle aree montuose. Possibili locali piovaschi.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo sereno o poco nuvoloso, debole instabilità durante la giornata sui rilievi appenninici con occasionali temporali.

SUD E SICILIA

Ampio soleggiamento ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sui rilievi appenninici durante le ore più calde della giornata.

Previsioni meteo oggi venerdì 5 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su Lazio, aree interne di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata occidentale. In lieve aumento sulla pianura occidentale del nord, Sardegna e Sicilia. Massime in aumento al nord, Marche, Sardegna, aree interne dell’Abruzzo e Sicilia orientale. Stazionarie sul resto dell’Italia.

VENTI

Deboli di direzione variabile con locali rinforzi sulle aree appenniniche e di regime di brezza lungo le coste.

MARI

Poco mossi tutti i mari.

