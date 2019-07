Riviera streaming | Seconda puntata | Dove vedere in tv e in diretta

RIVIERA STREAMING SECONDA PUNTATA – Riviera ha cambiato giorno della messa in onda. Arrivata in televisione mercoledì scorso, la seconda puntata della serie televisiva è slittata al giovedì.

Il 4 luglio 2019 tornano le disavventure di Georgina Clios, vedova del milionario Costantine morto in circostanze misteriose in seguito a una terribile esplosione di uno yacht.

Le anticipazioni della seconda puntata di Riviera

Nella seconda puntata, in onda il 4 luglio, vedremo Georgina sempre più frustrata all’idea di non conoscere affatto l’uomo che aveva sposato. Il passato di Constantine è pieno di misteri e falle che Georgina vuole colmare, ma con grande difficoltà. Una serata di gala aiuterà a fare luce su qualche altro dettaglio, così come le indagini di Delormes porteranno a galla il relitto dello yacht e alcuni agghiaccianti dettagli.

Ma dove vedere la seconda puntata di Riviera? In tv o in streaming?

Riviera streaming | Dove vedere in tv la seconda puntata

Riviera torna questa sera, giovedì 4 luglio 2019, con la seconda puntata in prima serata su Canale 5. Il canale ammiraglio della Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Riviera streaming | Dove vedere in diretta la seconda puntata

Se questa sera non avete modo di seguire la seconda puntata di Riviera alla tv, potete farlo in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc. Tutto quello che vi serve è MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione tutti i contenuti in onda sui canali Mediaset.

Per accedere ai contenuti, dovete essere registrati alla piattaforma (una procedura che può essere effettuata tramite email o social) dopodiché selezionare il programma di vostro interesse.

La trama della seconda puntata di Riviera

Riviera va in onda questa sera 4 luglio con la seconda puntata (composta da episodi 4, 5 e 6) alle ore 21:25 su Canale 5.