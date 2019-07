Previsioni meteo oggi 3 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 3 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 3 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 3 luglio 2019 | NORD

Nonostante il caldo di questi giorni, da oggi al Nord ci sarà un sensibile calo delle temperature – sia massime che minime – unito a una serie di rovesci e temporali che colpiranno diverse aree del quadrante.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna saranno le regioni più colpite dai temporali, che potrebbero essere accompagnati da forti colpi di vento. Questi fenomeni saranno in attenuazione in serata, soprattutto per quanto riguarda Veneto, Friuli ed Emilia.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro invece si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più denso nella zona dei rilievi appenninici. Sulle aree montuose quindi si attendono alcuni rovesci, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia invece ci sarà caldo e bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Sui rilievi appenninici del Sud ci saranno alcuni isolati rovesci e temporali.

Previsioni meteo oggi mercoledì 3 luglio 2019 | TEMPERATURE

Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, in questo mercoledì 3 luglio 2019 sia le temperature massime che quelle minime saranno in sensibile calo, soprattutto nelle aree del Nord.

Stazionarie le temperature minime e massime del Centro, mentre in aumento quelle del Sud.

VENTI

I venti saranno generalmente deboli, con rafforzamenti fino a moderati, sulla Pianura Padana, sul basso Piemonte, sul Nord della Liguria.

Nel resto del Nord Italia invece sono previsti venti deboli con rinforzi sulle Alpi. Molto deboli i venti al Centro e al Sud.

MARI

Poco mossi tutti i mari.

