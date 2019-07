Ursula von der Leyen | Chi è | Commissione Europea

Ursula von der Leyen chi è – Si stanno riducendo a una corsa a tre le trattative concitate a Bruxelles per scegliere il presidente della Commissione europea. E ad avanzare sembra essere il nome del membro della Cdu Ursula von der Leyen, ministro tedesco della Difesa e medico, favorito in queste ultime febbrili ore a quello della liberal Margrethe Vestager, Commissario alla concorrenza, e di Kristalina Georgieva, attualmente presidente della Banca mondiale, indipendente ma ritenuta vicina ai popolari.

Del resto, la stessa ministra, considerata molto vicina alla cancelliera Angela Merkel, si è detta pronta ad accettare l’incarico nel caso in cui le fosse conferito.

Ursula von der Leyen chi è | La carriera

Ursula von der Leyen, dopo avere trascorso gran parte della sua infanzia in Belgio, nel 1971 si è spostata con la famiglia a Lehrte, cittadina tedesca della Bassa Sassonia.

Ha frequentato dal 1964 al 1971 la scuola europea di Bruxelles e dal 1977 al 1980 ha studiato Economia a Göttingen e Münster. Dopo avere abbandonato gli studi in economia, ha iniziato a studiare medicina negli anni Ottanta, prima frequentando l’università di Hannover, dove si è laureata nel 1987 e dove ha conseguito un dottorato nel 1991, poi trasferendosi presso l’Università di Stanford.

Figlia di Ernst Albrecht, ex Ministro-Presidente della Bassa Sassonia e politico molto conosciuto in Germania alla fine dello scorso secolo, iscritta all’Unione cristiano democratica dai primi anni Novanta, Ursula von der Leyen ha iniziato la sua carriera politica all’età di diciotto anni. Nel 2001 ha ottenuto un mandato locale presso la regione di Hannover e nel febbraio del 2003 è stata eletta deputata al Landtag della Bassa Sassonia.

Il passaggio all’esecutivo è avvenuto poco tempo dopo: il 4 marzo 2003 è diventata ministro degli Affari Sociali, delle Donne, della Famiglia e della Salute della Bassa Sassonia. Nel novembre 2005, è diventata ministro della Famiglia, un nome fortemente voluto dalla Merkel, di cui più volte è stata indicata come erede. Classe 1958, sposata e madre di sette figli, ha promosso politiche sociali volte a tutelare la famiglia, a cominciare dagli asili nido, e i diritti delle madri lavoratrici. Si è sempre presentata come una sostenitrice delle quote rosa.

Nel 2009 è stata confermata come ministro della Famiglia. Dopo le dimissioni di Franz Josef Jung, è stata nominata ministro del lavoro e degli affari sociali. Nel dicembre del 2013 è diventata ministro della Difesa: è la prima donna a ricoprire questo ruolo.