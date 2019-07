David e Cristina Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Cognomi | David Scarantino | Cristina Incorvaia

DAVID E CRISTINA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Tra le sei coppie di Temptation Island 2019 ce n’è una che il grande pubblico già conosce: stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia che hanno già partecipato a Uomini e Donne.

Anche loro hanno deciso di intraprendere questo viaggio nei sentimenti, per capire se vale la pena puntare su questa storia oppure no. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

David e Cristina Temptation Island 2019 | Chi sono

Dopo Uomini e Donne, il programma che li ha fatto conoscere, i due concorrenti si sono lanciati in una nuova avventura televisiva: quella di Temptation. Stanno insieme da pochi mesi. Nel 2018 David entra a far parte del cast del trono over di Uomini e Donne, facendo innamorare di lui molte donne tra cui la famosa Gemma Galgani.

Dopo una lunga frequentazione si è però legato a Cristina: usciti dal programma i due hanno deciso di proseguire la loro conoscenza anche a telecamere spente. “Io sono innamorato di Cristina – ha dichiarato David nel video di presentazione del programma – ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo”.

David e Cristina Temptation Island 2019 | David Scarantino

David Scarantino è nato nel 1977 a Genova. Ha dunque 41 anni, ma ne dimostra molti meno perché è un grande appassionato di sport, e può quindi sfoggiare un fisico invidiabile. Della sua vita privata si sa poco: sembra che sia stato sposato. Il suo matrimonio, dal quale non sono nati figli, è durato però molto poco: solo un anno.

Su Instagram è seguito da circa 15mila persone.

Cristina Incorvaia

Nata a Marsala, in Sicilia, il 12 febbraio 1981. Anche per lei la visivbilità e il successo è arrivato con Uomini e Donne. “La convivenza con David è difficile – ha dichiarato in vista di Temptation – perché lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a sé donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta”.

Sulla sua pagina Instagram ha oltre 26mila follower.