Previsioni meteo oggi 28 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 28 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 28 giugno 2019.

Meteo, caldo da record in Italia: ecco le città bollino rosso con temperature fino a 43 gradi

Quanto durerà questa ondata di caldo record?

Per la giornata di oggi, il ministero della Salute ha pubblicato un bollettino con l’elenco delle città bollino rosso, con temperature altissime e rischio per la salute di anziani e bambini in caso di esposizione diretta al sole per troppo tempo. Vediamo comunque le previsioni nel dettaglio.

Previsioni meteo oggi venerdì 28 giugno 2019 | NORD

Come anticipato dal ministero della Salute, sarà proprio il Nord quello più colpito da questa inedita ondata di calore che troverà il suo apice proprio oggi.

Il meteo sarà quindi stabile e soleggiato in tutte le regioni, a parte qualche addensamento a ridosso delle aree montuose con tanto di rovesci associati nel pomeriggio.

CENTRO E SARDEGNA

Anche il Centro Italia e la Sardegna saranno interessati dall’ondata di caldo torrido, con sole e bel tempo in tute le regioni. Le eccezioni sono rappresentate dalle aree interne della Toscana e dai rilievi di Abruzzo e Lazio centromeridionale.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia cielo sereno per quasi tutta la giornata, con occasionali piogge nel pomeriggio, soprattutto nelle aree montuose dell’appennino e della Sicilia orientale.

Previsioni meteo oggi venerdì 28 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature, come anticipato, altissime, soprattutto al Nord e al Centro. Le minime saranno stazionarie, con lievi flessioni sulle Alpi, sulle coste liguri e sulla Sardegna.

Le massime, invece, in aumento su Liguria, Sardegna centrale, Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia. Stazionarie nelle altre aree.

VENTI

I venti saranno da deboli a moderati da est sulla pianura Padana, sulle coste adriatiche settentrionali e marchigiane, mentre il maestrale soffierà sul resto dell’Adriatico.

Nel resto della penisola venti deboli, con rinforzi locali nel pomeriggio su Campania, Basilicata e isole maggiori.

MARI

Il mar Ionio orientale sarà mosso, come anche l’Adriatico, mentre i restanti bacini saranno tutti poco mossi o calmi.

