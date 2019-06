Europei Under 21: in finale sarà ancora Spagna-Germania

Finale Europei Under 21 | Spagna Germania | Dove | Quando | Orario

FINALE EUROPEI UNDER 21 – La finale degli Europei di calcio Under 21 sarà Spagna-Germania. La stessa del 2017. Nelle semifinali disputate ieri sera le due finaliste hanno eliminato rispettivamente Francia e Romania, confermandosi ancora una volta come i due movimenti giovanili più competitivi d’Europa.

Una sorta di replay della finale del 2017, vinta dai tedeschi. Apputamento a domenica (30 giugno 2019) sera (ore 20,45) alla Dacia Arena di Udine.

Finale Europei Under 21 | Spagna Germania

La Spagna arriva in finale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni dell’Europeo Under 21. A testimonianza della bontà e della continuità di un movimento capace di sfornare talenti quasi fosse un’industria. Qual è il giocatore migliore della selezione spagnola? Dani Ceballos anche se per ora non ha mostrato tutte le sue qualità… Ma niente panico: la squadra di De La Fuente ha uomini e modi per rimediare.

Dall’altra parte ci sarà la Germania: si dice che sia la squadra migliore di tutte quando si tratta di rimontare. La semifinale dell’Europeo Under 21 al Dall’Ara di Bologna, purtroppo per la Romania, conferma questa tradizione: la doppietta di Puscas porta i romeni anche in vantaggio per 2-1, ma nella ripresa i tedeschi risalgono, sorpassano, vincono 4-2. Nella finale di Udine di domenica sera potranno difendere il titolo conquistato nel 2017 in Polonia.

