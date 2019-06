Idee, vite resistenti: 25 anni di Emergency in diretta con #DIGUERRAEDIPACE

25 anni Emergency | #Diguerraedipace

Venticinque anni in difesa delle vittime della guerra e della povertà. Venticinque anni di impegno per promuovere i valori della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Venticinque anni durante i quali EMERGENCY ha costruito e gestito ospedali aperti a chiunque e curato oltre 10 milioni di persone.

Per festeggiare i suoi 25 anni di impegno EMERGENCY torna nella città dove è nata. Dal 28 al 30 giugno con l’Incontro nazionale #diguerraedipace. Per raccontare con dibattiti, spettacoli e concerti un altro modo di resistere insieme. Qui la diretta dell’evento:



“Da 25 anni EMERGENCY mette in pratica un’idea molto semplice: cura chiunque ne abbia bisogno. Nulla di eroico, è il nostro dovere, la nostra resistenza: mettere in pratica, ogni giorno, in tutti i nostri progetti, i diritti umani. È questo il nostro contributo, che ci ha portato a curare oltre 10 milioni di persone. E sarà anche una goccia nell’oceano, però è una bella goccia” afferma Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY

Gli appuntamenti in diretta web

Ad aprire l’Incontro nazionale venerdì 28 giugno alle ore 21.05 dal Teatro Dal Verme di Milano “EMERGENCY: idee, pratiche, vite resistenti”. Con il giornalista e presentatore di Propaganda Live Diego Bianchi (alias Zoro), il fondatore di EMERGENCY Gino Strada, il Presidente di EMERGENCY Rossella Miccio e tanti altri ospiti. A seguire nello spettacolo “Il Flauto Magico” Elio, nella doppia veste di narratore e cantante, proporrà una rilettura dell’opera di Vivian Lamarque. Con lui il soprano Scilla Cristiano, al violino Gabriele Bellu, al violoncello Vanessa Sinigaglia e al pianoforte Andrea Dindo.

Sabato 29 giugno alle ore 10.05 nel Teatro Dal Verme il sindaco di Milano Beppe Sala intervistato da Il Terzo Segreto di Satira in “Milano: una città controcorrente, un’alternativa che resiste”. Alle 12.05 Enrico Mentana in “I lati oscuri del mondo dei media: come lavorare per un’informazione libera”. Alle 15.05 Gino Strada e Renzo Piano intervistati da Massimo Giannini in “L’eccellenza come atto di resistenza creativa: la sfida di EMERGENCY in Uganda”. Alle 17.05 il giornalista Massimo Giannini in “Populismo e fascismo: come riconoscerli, anticorpi e rimedi”. Alle 21.15 gran finale nell’Arena civica con Concerto per Emergency. Sul palco: Ambra Angiolini, Luca Barbarossa, Luca Bottura, Chiara Galiazzo, Nada, Daniele Silvestri, Lo Stato Sociale, Nina Zilli e tanti altri ospiti.

EMERGENCY è un’associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Dal 1994 a oggi, l’associazione ha curato gratuitamente oltre 10 milioni di persone in 18 Paesi.