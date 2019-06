Bambina di 2 anni precipita dalla finestra: l’incredibile salvataggio di un 17enne che la prende al volo | VIDEO

Istanbul, salva bambina caduta dalla finestra | Passava di lì per caso. Oggi Faouzi Sabaat, un giovane di origini algerine residente a Istanbul, è diventato un eroe agli occhi degli abitanti e degli utenti per avere salvato una bambina caduta dal secondo piano di casa sua.

La scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza e il video, finito sui social network, ha fatto il giro del web.

Varese: madre costringe la figlia di 10 anni a fare sesso con il padre davanti a lei

La bambina di appena due anni di nome Doha Mohammed, rifugiata siriana, stava giocando vicino alla finestra della sua abitazione, nel quartiere popolare di Fatih, a nord della città. Nessuno era lì per controllarla.

Istanbul, salva bambina caduta dalla finestra | Fortunatamente, Faouzi Sabaat passava da quelle parti e ha notato la piccola sporgersi pericolosamente dal davanzale. Dopo avere urlato per allertare i vicini di casa, il giovane si è piazzato sotto la finestra e, quando la bambina è precipitata dalla finestra, l’ha presa al volo, salvandole la vita.

Sbranata viva da tre squali sotto gli occhi dei genitori

Un gesto definito”eroico” dai presenti e dai numerosi utenti che hanno visto il video online. Faouzi, però, non sembra considerarsi tale. In un’intervista all’agenzia turca Dha, il giovane ha raccontato: “Stavo semplicemente camminando per strada e ho visto la bambina alla finestra. È caduta e, grazie a Dio, l’ho presa prima che cadesse a terra”.

L’artista dell’installazione provocatoria con le salme dei migranti a TPI: “Vi spiego perché l’ho fatto”