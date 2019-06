Previsioni meteo oggi 27 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 27 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 27 giugno 2019 | NORD

Nella giornata di oggi si prevedono condizioni stabili del meteo nel Nord Italia. Ampi soleggiamenti su tutto il quadrante, con piccole eccezioni.

Nella prima parte della giornata e nel pomeriggio, infatti, si attende qualche lieve precipitazione a ridosso delle aree alpine e del Triveneto.

CENTRO E SARDEGNA

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare riportano che in questo 26 giugno al Centro della nostra penisola e in Sardegna ci sarà bel tempo su tutte le regioni, senza alcuna eccezione. Non sono previsti rovesci in giornata.

SUD E SICILIA

Bel tempo e cielo sereno anche al Sud e in Sicilia in quasi tutta la giornata di giovedì 27 giugno 2019.

Sono previsti tuttavia alcuni temporali pomeridiani nel Cilento, nella Basilicata tirrenica, sui rilievi appenninici calabresi e sulla Sicilia centro-orientale.

Previsioni meteo oggi giovedì 27 giugno 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in rialzo in quasi tutta la penisola, ad eccezione delle pianure del Nord Italia, dove saranno stazionarie, e della Sardegna occidentale, che invece subirà un leggero calo.

Per quanto riguarda le massime, si attendono punte oltre i 40 gradi nelle zone pianeggianti del Piemonte e sulla pianura Padana, come anche nelle zone interne di Toscana e Lazio. Lieve calo, invece, per Alto Adige, Calabria meridionale e Sicilia.

VENTI

Venti generalmente deboli nelle aree settentrionali, con alcuni rinforzi invece sulle regioni ioniche, soprattutto nella seconda parte della giornata.

MARI

Si segnalano come mossi il mare Adriatico meridionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini saranno poco mossi o quasi calmi.