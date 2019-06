Previsioni meteo oggi 25 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 25 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 25 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 25 giugno 2019 | NORD

Questo martedì al Nord si aprirà con un meteo molto sereno in quasi tutte le zone, eccezion fatta per alcuni locali annuvolamenti, soprattutto nella mattinata.

Le nubi più importanti si concentreranno nelle aree montuose delle Alpi, ma senza scatenare fenomeni di rilievo.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro il tempo sarà sereno in quasi tutta la giornata. Ci saranno soltanto alcune locali formazioni nuvolose nelle zone a ridosso dei rilievi montuosi del Lazio e dell’Abruzzo.

SUD E SICILIA

Al Sud si aspetta un meteo molto sereno su tutte le regioni. Tuttavia, soprattutto sui rilievi appenninici della Basilicata e della Calabria, nel pomeriggio, ci saranno alcuni rovesci o temporali.

Previsioni meteo oggi martedì 25 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo sulla Calabria e sulla Sicilia, mentre saranno stazionarie su Basilicata, Puglia, Marche e Umbria. Nel resto dell’Italia, invece, le temperature minime saranno in aumento.

Per quanto riguarda le massime, ci sarà anche in questo caso un lieve aumento in tutta la penisola, eccezion fatta per la Calabria e la Sicilia, in calo.

VENTI

I venti, nella giornata di martedì 25 giugno, saranno deboli al Nord e anche al Centro-Sud, con locali rinforzi sulla Puglia e nella Calabria ionica.

MARI

Giornata di mare mosso nel canale di Sardegna, nell’Adriatico centro-meridionale e sul Mar Ionio. Poco mossi tutti gli altri bacini.