Temptation Island 2019 streaming | Dove vedere in tv | Diretta

TEMPTATION ISLAND 2019 STREAMING – Da lunedì 24 giugno 2019 va in onda la prima puntata di Temptation Island, il docu-reality giunto alla sesta edizione con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il programma dovrebbe contare quattro o cinque puntate. Prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island quest’anno porterà sui piccoli schermi sei coppie che metteranno alla prova il proprio amore tra tentatori e tentatrici.

Arcangelo e Nunzia, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo e Davide e Cristina: queste sono le sei coppie in gara.

Pare che tra queste, una sia già scoppiata. Il programma ha avviato la registrazione il 3 giugno e, stando a quanto riportato da Maria De Filippi, una coppia sarebbe già naufragata. Ma quale sarà?

Tra i tentatori di quest’anno, spuntano alcuni nomi da Uomini e Donne: si tratta degli ex corteggiatori Giulio Raselli, Rodolfo Salemi, Alessandro Cannataro e Nicolas Bovi, ai quali si unisce la vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto.

Ma dove guardare Temptation Island 2019? In tv e in streaming?

Temptation Island 2019 streaming | Dove vedere in tv

Temptation Island va in onda anche quest’anno su Canale 5. Il canale ammiraglio di Mediaset è disponibile in chiaro (e cioè gratuitamente) sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 della pay-tv di Sky.

Temptation Island 2019 streaming | Dove vedere in diretta streaming

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, con un pc, smartphone o tablet potete seguire in diretta streaming la prima puntata di Temptation Island usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Ma c’è di più. Se questa sera siete impegnatissimi e non potete seguire la diretta di Temptation Island, grazie al servizio on demand di MediasetPlay potrete recuperare la puntata anche dopo la messa in onda. Niente di più facile.

Temptation Island va in onda lunedì 24 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.