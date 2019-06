Previsioni meteo oggi 24 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 24 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 24 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 24 giugno 2019 | NORD

Per la giornata di oggi, si prevedono deboli annuvolamenti in evoluzione nell’arco della giornata nell’area alpina con qualche debole rovescio locale tra la tarda mattinata e il pomeriggio a ridosso dei rilievi del Triveneto.

Cielo sereno altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Qualche addensamento previsto nelle ore centrali della giornata sulle aree appenniniche, tra Abruzzo e basso Lazio, accompagnato da alcuni piovaschi pomeridiano che tenderanno poi a svanire nel corso della giornata. Bel tempo sul resto del centro.

SUD E SICILIA

Nubi previste nell’arco della giornata sui rilievi appenninici con qualche sporadico rovescio associato, fenomeni che si ridurranno nelle ore serali. Soleggiato altrove con qualche nube scarsa.

Previsioni meteo oggi lunedì 24 giugno 2019 | TEMPERATURE

Che temperature per il meteo di questo lunedì? Minime in rialzo sulle regioni alpine, rilievi emiliani, Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio.

Massime invece senza variazioni di rilievo su Marche, Abruzzo e Campania.

In generale, è previsto un aumento sulle restanti regioni centrali e settentrionali e sul resto del meridione.

VENTI

Venti deboli al nord, mentre dai quadranti settentrionali al centro-sud con locali rinforzi su coste abruzzesi, molisane e sulla Puglia.

MARI

Mare mosso a localmente molto mosso al largo canale di Sardegna e Ionio, mentre molto mosso l’Adriatico centro meridionale. Poco mosso gli altri mari.