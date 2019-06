Cristina Incorvaia Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | David Scarantino

Siciliana, attraente, ex volto noto di Uomini e Donne e da oggi nuova concorrente di Temptation Island 2019: stiamo parlando di Cristina Incorvaia, una delle protagoniste della nuova edizione del docu-reality firmato da Maria De Filippi, in onda dal 24 giugno 2019 su Canale 5.

Come altri membri del cast di Temptation Island, Cristina Incorvaia ha già un discreto numero di fan, acquisiti nei mesi in cui ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo attuale compagno, David Scarantino, con il quale si presenta all’Isola delle tentazioni.

Ma chi è Cristina Incorvaia? Quanti anni ha e cosa faceva nella vita prima di diventare famosa? Scopriamolo insieme.

Cristina Incorvaia Temptation Island | Chi è | Età

Cristina Incorvaia è nata a Marsala, in Sicilia, il 12 febbraio 1981. Oggi, dunque, ha 37 anni.

Nonostante sia nata al Sud, vive a Novara – in Piemonte – da quando aveva solo tre anni. Prima di arrivare in televisione, ha lavorato come impiegata in un’azienda della città in cui vive.

Nel frattempo, grazie anche al suo invidiabile fisico, ha lavorato come modella e indossatrice. Ha avuto anche qualche esperienza come ballerina e come attrice per alcune candid camera e per alcuni servizi di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia.

Cristina Incorvaia | L’esperienza a Uomini e Donne

Come già anticipato, è con Uomini e Donne che Cristina inizia ad avere una certa visibilità. Era il 2010 quando per la prima volta la bella ragazza di origini sicule ha varcato le porte del programma di Maria De Filippi.

In quell’occasione, infatti, Cristina ha partecipato alla trasmissione come corteggiatrice di Alessio Lo Passo. Un’esperienza che però non è culminata in una scelta.

Nel 2018, poi, il ritorno a Uomini e Donne, sul trono over. Sul quale – dopo aver prima corteggiato Gianluca Scuotto ha fatto la conoscenza proprio del suo attuale fidanzato, David Scarantino.

Cristina Incorvaia Temptation Island | Perché ha deciso di partecipare

A giugno 2019 arriva la notizia della sua partecipazione, insieme al compagno, a Temptation Island.

“La convivenza con David è difficile – ha dichiarato la donna – perché lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a sé donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta”.

Cristina Incorvaia Temptation Island | Instagram

Anche grazie alla sua presenza in diverse trasmissioni televisive, Incorvaia ha ottenuto un buon seguito sui social network.

Sulla sua pagina Instagram ha infatti oltre 24mila follower.

