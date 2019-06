Lontano da te Trama | Terza puntata | Oggi 23 giugno 2019 | Cosa succede

LONTANO DA TE TRAMA TERZA PUNTATA – Continuano le avventure sentimentali di Candela e Massimo, lei spagnola e lui italiano incontratisi a Praga per una fortuita coincidenza del destino.

Giunto alla terza puntata, Lontano da te è l’appuntamento della domenica estiva per Canale 5 che ha puntato su una nuova fiction per entusiasmare il suo pubblico in un palinsesto che pullula di programmi in replica.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di Lontano da te

Una fresca novità, quella di Lontano da te, ma cosa prevede la trama di questa terza puntata, in onda domenica 23 giugno 2019?

Lontano da te trama | Terza puntata | Cosa succede

In questa terza puntata di Lontano da te vedremo sia Massimo che Candela prendere una difficile decisione.

Massimo non ne può più della distanza. Candela è diventata una parte importante della sua vita, le sue costanti visioni hanno influenzato il suo modo di guardare al mondo e anche la sua relazione decennale con Francesca, eterna fidanzata il cui feeling è stato messo a dura prova da quell’incontro in aeroporto con Candela.

Le anticipazioni della terza puntata di Lontano da te

Così, Massimo decide di fare il salto nel vuoto e si fionda su un aereo diretto a Siviglia, dove abita Candela. Arrivato nella città spagnola, Massimo però riceverà una brutta sorpresa perché Candela non c’è.

E dov’è allora? Facile, a Roma! Entrambi hanno avuto la stessa idea e, impegnati in un viaggio con direzioni opposte, i due sono destinati a non incrociarsi.

Il cast completo della serie tv Lontano da te

Nel frattempo, Candela ha un altro problema ad attenderla. Il padre di Pepe, suo figlio, è un malavitoso che sta per abbandonare il carcere dov’era stato rinchiuso e ha un piano in mente che coinvolge anche la ballerina.

Riusciranno Massimo e Candela a incontrarsi davvero prima o poi? Non ci resta che aspettare questa sera e scoprire come si evolverà la loro storia d’amore a distanza.

Lontano da te va in onda con la terza puntata domenica 23 giugno 2019 su Canale 5 alle ore 21:25.

Dove vedere in tv e streaming la terza puntata di Lontano da te