Previsioni meteo oggi 21 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 21 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 21 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 21 giugno 2019 | NORD

Al nord Italia: addensamenti compatti al primo mattino su Piemonte e Valle d’Aosta con rovesci o temporali sparsi, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche sul resto dell’area alpina e prealpina. Velature sul resto del settentrione.

Dal pomeriggio estensione della nuvolosità e dei fenomeni anche alla restante parte di Piemonte e Lombardia.

CENTRO E SARDEGNA

Bel tempo al centro e sulla Sardegna, salvo qualche nube alta e sottile in transito.

SUD E SICILIA

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Previsioni meteo oggi venerdì 21 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento su isole maggiori, Calabria, Basilicata e Campania. Più sensibile su Sicilia tirrenica. Generalmente stazionarie sul resto del Paese. Massime in aumento al centro-sud e sulla Liguria. In diminuzione su Piemonte occidentale.

VENTI

Venti iniziamente deboli variabili. Nella tarda mattinata tendenza a disporsi dai quadranti meridionali al centro-sud.

MARI

Da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna e il Tirreno occidentale. Poco mossi o quasi calmi i restanti mari.