Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 21 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 21 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 giugno 2019 | Toro | Cancro | Acquario

Tra i segni fortunati di questo venerdì troviamo sicuramente il Toro, che è in fase di cambiamento. Talvolta l’ignoto può spaventare, ma non dovete avere paura e assumere un atteggiamento positivo per quello che verrà.

Un altro segno positivo secondo Paolo Fox è il Cancro, che sta vivendo serenamente la sua relazione sentimentale cercando di dimenticare qualche problema sul lavoro.

L’Acquario è in una fase di cambiamento, da bruco diventerete presto farfalla, non lottate con la fase di transito altrimenti non potrete gustarvi al meglio le ali variopinte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per l’Ariete. Il fine settimana è finalmente arrivato, ma non potete tirare alcun sospiro di sollievo perché per voi sarà una giornata d’umore pessimo.

Giornata no anche per il Leone, così organizzato da andare nel pallone quando subentrano gli imprevisti. Gli amici della Vergine sono afflitti dal dubbio: in amore vince chi resta o chi fugge?

La Bilancia dovrà affrontare non pochi problemi lavorativi commisurati a una forte insoddisfazione. Lo Scorpione dovrà tenere d’occhio le relazioni famigliari, non sempre facili da interpretare, mentre il Sagittario vivrà una giornata stressante dal punto di vista sentimentale.

I Pesci avranno un po’ di difficoltà ad accettare l’amore nella propria vita.

