The party di Elizabeth Day

Martin Gilmour è un ragazzo come tanti. Non particolarmente sportivo, non particolarmente bello o interessante, ma ha un obiettivo: diventare amico di Ben.

Ben Fitzmaurice ha tutto. Bello, sportivo, ricco e ha successo con le ragazze.

Martin farebbe di tutto per Ben. Con il termine di tutto intendo veramente qualsiasi cosa…

“The party” è il libro di Elizabeth Day. Un thriller che vi farà rimanere con il naso incollato nelle pagine.

