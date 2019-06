Previsioni meteo oggi 20 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 20 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 20 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 20 giugno 2019 | NORD

Quello di oggi è l’ultimo giorno di primavera. Il meteo sul Nord Italia sarà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, per salutare nel miglior modo possibile il solstizio d’estate.

Si attendono solo alcuni addensamenti sulle aree alpine e prealpine, con qualche rovescio sparso che si attenuerà nel corso della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Anche nelle regioni centrali e in Sardegna si aspetta un tempo molto bello, con sole e temperature medio alte.

Sono poche le eccezioni in queste zone: qualche addensamento con locali velature, senza però rischio di piogge.

SUD E SICILIA

Anche al Sud e in Sicilia le previsioni meteo parlano di bel tempo, con qualche annuvolamento nell’area appenninica, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con deboli rovesci o temporali.

Previsioni meteo oggi giovedì 20 giugno 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, mentre saranno in aumento su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e nelle aree appenniniche del Sud. Stazionarie nel resto dell’Italia.

Le massime, invece, saranno in diminuzione su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre saranno in aumento sulla costa Adriatica settentrionale e nelle regioni ioniche.

VENTI

Sono previsti per oggi venti deboli variabili. Brezza lungo le coste, soprattutto nelle ore centrali e più calde della giornata.

MARI

Tutti i bacini dell’Italia, in questo giovedì 20 giugno, saranno poco mossi o quasi calmi.