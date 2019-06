Previsioni meteo oggi 19 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 19 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 19 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 19 giugno 2019 | NORD

Al primo mattino previsti isolati addensamenti su alpi e prealpi con rovesci o temporali sparsi. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord Italia. In tarda mattinata aumento della nuvolosità sulle regioni alpine con rovesci o temporali anche diffusi. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità. In serata cielo velato su tutto il nord.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia durante la mattinata si prevedono locali velature sulla Sardegna e cielo sereno sul resto del centro. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità sul settore peninsulare. Nel pomeriggio previsti rovesci o temporali sparsi sulle aree interne di Lazio e Abruzzo. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni del centro Italia.

SUD E SICILIA

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dalla seconda parte della mattinata sul settore peninsulare accompagnata da rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio.

Previsioni meteo oggi mercoledì 19 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione su Liguria, aree costiere della Toscana e sulla Sicilia. In aumento sul resto del centro-nord, stazionarie altrove.

Massime in diminuazione sulla Liguria, in aumento su Sardegna, pianura padana centro-orientale, Marche, Abruzzo e regioni meridionali adriatiche.

VENTI

Venti deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste. In particolare durante le ore più calde della giornata.

MARI

Mari poco mossi o quasi calmi.