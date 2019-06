Come arrivare alla Fiera di Roma | Concorso Navigator | 18, 19 e 20 giugno 2019

COME ARRIVARE ALLA FIERA DI ROMA – Il 18, 19 e 20 giugno 2019 alla Fiera di Roma si tiene il concorso per diventare Navigator, figura nata insieme al reddito di cittadinanza, con il compito di affiancare i Centri per l’impiego nella ricerca e selezione di un lavoro per tutti i beneficiari del sussidio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL CONCORSO

In tantissimi affolleranno la sede del concorso. Ma come raggiungerla? Come arrivare alla fiera di Roma? La Fiera si trova fuori dal centro urbano (a 24 chilometri dalla Stazione Termini) lungo l’Autostrada A 91 che da Roma porta all’aeroporto di Fiumicino. L’indirizzo esatto è via Portuense 1645, 00148 Roma.

Come arrivare alla Fiera di Roma

In treno

Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.

Sit bus Shuttle

Realizzato in collaborazione con Sit bus Shuttle questo servizio pubblico di linea collega per la prima volta il centro della Capitale e l’aeroporto di Fiumicino al polo fieristico.

In auto

Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. 5000 posti auto. In aereo Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral. In taxi L’indirizzo per l’INGRESSO EST è Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), per l’INGRESSO NORD è Via Portuense 1645-1647. Tempo stimato dal centro città (Piazza Venezia): 40 minuti. Tempo stimato dall’Aeroporto di Fiumicino: 10 minuti In autobus Linea Atac – linee 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma Linea Cotral – Fermate F11043, F11044, 4596 Come arrivare alla Fiera di Roma | Parcheggi

L’ampio spazio esterno alla fiera è caratterizzato da un ampio parcheggio che può ospitare oltre 5000 posti auto, ai quali si aggiungono i 1100 posti interni al quartiere che possono essere messi a disposizione degli organizzatori

Consigli utili

Dove fare il concorso per Navigator? Ecco alcuni consigli utili.

Come vestirsi: in primis scarpe comode: c’è da stare in piedi nelle file (per i treni, per i bagni ecc.) e da camminare, anche molto, per gli spostamenti (dalla metro al treno, dal treno ai padiglioni, all’interno dei padiglioni). Banditi i tacchi se non vorrete rimpiangere le vostre sneakers. I padiglioni sono climatizzati e a volte può far freddo: vestitevi a strati.

Portate con voi lo stretto necessario: non appesantite lo zaino con roba inutile, tipo libri da studiare all’ultimo momento: sono inutili e pesanti. Portate invece con voi qualche snack. Non dimenticate poi il documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente auto con foto, tessera postale, porto d’armi ecc.)

Per gli accompagnatori dei candidati i concorsi sono solo file e lunghe attese. La Fiera si trova in piena campagna quindi toglietevi dalla testa di fare un bel giro per Roma… Dentro ci sono bar e punti ristoro. Qua e là troverete anche delle prese per caricare i cellulari o i tablet se necessario.