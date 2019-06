Lui la lascia, lei gli chiede un ultimo bacio e gli strappa la lingua a morsi

Strappa lingua morsi ex | La macabra notizia sta facendo il giro dei media spagnoli e internazionali.

Adaia Lopez Esteve, una giovane originaria di Barcellona si è vendicata violentemente del suo ragazzo che aveva deciso di lasciarla.

La donna è stata denunciata per avere strappato con un morso la lingua dell’ex compagno in seguito alla decisione di quest’ultimo di interrompere la relazione.

Strappa lingua morsi ex | Secondo quanto riportato dai media locali, Adaia Lopez Esteve avrebbe avvicinato il partner chiedendogli un ultimo bacio e avrebbe approfittato di quell’occasione per aggredirlo violentemente, mordergli la lingua al punto da strappargliela per poi sputargliela addosso e scappare.

I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2016, ma fin dall’inizio la relazione era stata travagliata dal carattere bellicoso di lei. Nonostante le svariate crisi, comunque, i due sono rimasti insieme fino a questa settimana, quando un’ultima lite aveva convinto il ragazzo a rompere definitivamente.

Furiosa, Adaia ha così lasciato la casa del fidanzato, ma vi ha fatto ritorno poco dopo. È stato in quel momento che, con fare più conciliante, gli avrebbe chiesto quell’ultimo bacio fatale.

Dopo l’aggressione, la donna è fuggita lasciando l’ex in una pozza di sangue.

Secondo quanto riferito da El Taquígrafo, la Procura di Barcellona ha chiesto otto anni di carcere per la giovane donna. Per il momento, resta sconosciuta l’identità del fidanzato

La bimba con due mamme batte Salvini: sulla carta d’identità non c’è la dicitura “padre” e “madre”

L’otorino le ritrova nel timpano un orecchino perso un mese prima