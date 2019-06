Rock in Roma 2019

Si scaldano i motori per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Rock in Roma è pronto a tornare con un’edizione 2019 piena di musica a 360 gradi.

Rock internazionale, indie, elettronica e rap italiano: dal 2002 il festival capitolino non delude le aspettative del suo pubblico.

Rock In Roma 2019 | Location

Saranno tre le location nei quali si svolgeranno i concerti di Rock in Roma 2019: l’Auditorium Parco della Musica, l’Ippodromo Capannelle e il Teatro Romano di Ostia.

Rock In Roma 2019 | Programma

22 giugno: Liberato – Ippodromo delle Capannelle ore 20.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 20.45 23 giugno: Anathema – Ippodromo delle Capannelle ore 20.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 20.45 27-28 giugno: Kraftwerk – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 27 giugno: Calcutta – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 30 giugno: Capoplaza – Ippodromo delle Capannelle ore 22.30

– Ippodromo delle Capannelle ore 22.30 2 luglio: Franco126 – Ippodromo delle Capannelle ore 21

– Ippodromo delle Capannelle ore 21 2 luglio: James Blake – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 4 luglio: Gemitaiz – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 5 luglio: The Zen Circus – Ippodromo delle Capannelle ore 22

– Ippodromo delle Capannelle ore 22 6 luglio: J-Ax + Articolo 31 – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 9 luglio: Negrita – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 11 luglio: Neurosis + Yob – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 11 luglio: Bad Bunny – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 12 luglio: Marlene Kuntz – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 12 luglio: Salmo – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 13 luglio: Carl Brave – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 14 luglio: Ozuna – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 17 luglio: Subsonica – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 18 luglio: Ketama126 + Speranza + Massimo Pericolo – Ippodromo delle Capannelle ore 19.30

+ Speranza + Massimo Pericolo – Ippodromo delle Capannelle ore 19.30 19 luglio: Ex-Otago -Ippodromo delle Capannelle ore 20.30

-Ippodromo delle Capannelle ore 20.30 23 luglio: The Blaze – Ippodromo delle Capannelle ore 21.45

– Ippodromo delle Capannelle ore 21.45 26 luglio: Luche – Ippodromo delle Capannelle ore 22

– Ippodromo delle Capannelle ore 22 27 luglio: Loredana Bertè – Teatro Romano di Ostia Antica ore 21

– Teatro Romano di Ostia Antica ore 21 7 settembre – TheGiornalisti – Circo Massimo, ore 21

Rock In Roma 2019 | Biglietti

I biglietti possono essere acquistati sulla rivendita ufficiale online di Rock in Roma, su Box Office Lazio, nonché su Ticketmaster.

Rock In Roma 2019 | Come arrivare

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla location. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. Trenitalia ha previsto treni speciali notturni per consentire ai partecipanti di tornare nel centro di Roma.

In bus

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) dista 100 metri dall’ingresso principale. Le linee interessate sono: 664 L.go Colli Albani – Cosoleto, 654 Lagonegro – Cinecittà e notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Rock in Roma | Roma Summer Fest 2019

Quest’anno per la prima volta Rock in Roma e Roma Summer Fest si uniscono per un calendario davvero speciale: la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà oltre due mesi di concerti live.

23-24 giugno: Maneskin – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 26 giugno: Il Volo – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 28 giugno: Retape Summer – Auditorium Parco della Musica ore 19

– Auditorium Parco della Musica ore 19 29 giugno: Take That – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 30 giugno: Taranta Gitana – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 1 luglio: Tiromancino e Ensemble Symphony Orchestra – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 3 luglio: Thirty Seconds To Mars – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 4 luglio: Toto – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 6 luglio: Gazzelle – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 8 luglio: Skunk Anansie – Auditorium Parco della Musica ore 20

– Auditorium Parco della Musica ore 20 9 luglio: Tears for Fears – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 10 luglio: The Cinematic Orchestra – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 11 luglio: Irama – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 13 luglio: Ben Harper & The Innocent Criminals – Auditorium Parco della Musica ore 21.45

– Auditorium Parco della Musica ore 21.45 14 luglio: Diana Krall – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 15 luglio: Massimo Ranieri – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 16 luglio: Nick Mason’s Saurceful of Secrets – Auditorium Parco della Musica ore 21.30

– Auditorium Parco della Musica ore 21.30 17 luglio: Aurora – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 19 luglio: Bowland – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 21 luglio: Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 24 luglio: Angelique Kidjo – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 28 luglio: Rufus Wainwright – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 29 luglio: Fiorella Mannoia – Auditorium Parco della Musica ore 21

– Auditorium Parco della Musica ore 21 2 agosto: Apparat – Auditorium Parco della Musica ore 21

Rocke in Roma 2019 | La storia

Rock in Roma, giunto nel 2019 alla decima edizione, rappresenta ormai uno dei maggiori festival rock internazionali. Con più di un mese di programmazione, la manifestazione è un punto fisso per gli amanti del rock e per tutti gli appassionati di buona musica. Circa 1.830.000 persone (200.000 sono state le presenze ai concerti-evento dei Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour e Roger Waters al Circo Massimo) hanno partecipato alla rassegna nelle 10 precedenti edizioni, in un trend di crescita esponenziale che ha visto incrementare notevolmente sia il pubblico nazionale che quello internazionale.

Roma Summer Fest 2019, tutti i concerti dell’estate all’Auditorium Parco della Musica

Una playlist spaziale: la NASA vi fa scegliere le canzoni da portare sulla Luna

Ligabue pronto a partire con lo “Start Tour”: tutto quello che c’è da sapere sulle date 2019

Cinema all’aperto estate 2019 | Tutte le arene di Roma