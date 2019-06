Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 14 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 14 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 giugno 2019 | Ariete | Toro | Vergine | Pesci | Leone

Tra i segni più al top di questa giornata, venerdì 14 giugno 2019, c’è sicuramente l’Ariete: soprattutto per quanto riguarda l’amore sono giornate davvero al top!

Il Cancro è invece finalmente in ripresa dopo un brutto periodo: non accelerate troppo e attendete una stabilizzazione totale prima di lasciarvi andare completamente.

Giornata molto positiva per la Vergine, che si ritroverà con un inaspettato carico di energia: che venga gestita al meglio!

Anche lo Scorpione può dirsi soddisfatto in questo venerdì: soddisfazioni e risultati in campo lavorativo sono in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati della giornata di oggi, venerdì 14 giugno, ci sono sicuramente i Gemelli: vi sentite molto annoiati e privi di stimoli, sia sul lavoro che in amore.

Anche il Leone oggi non è in ottima forma, soprattutto fisica: l’ultimo periodo è stato molto faticoso e state cominciando ad accusare la stanchezza.

Per l’Acquario una giornata carica di tensioni: continuate a pensare che tutti ce l’hanno con voi.

Diverse tensioni per i Pesci: attenzione a non giocare con il fuoco con il partner, già c’è abbastanza tensione nell’aria.

