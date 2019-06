La battaglia di Hacksaw Ridge film | Trama | Cast | Curiosità | Streaming

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE FILM – La battaglia di Hacksaw Ridge è un film di Mel Gibson del 2016 che racconta la storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell’esercito americano che ha ottenuto una medaglia d’onore.

A interpretarlo nel film è Andrew Garfield. La battaglia di Hacksaw Ridge è stato presentato in anteprima alla 73esima Mostra di Venezia e ha vinto ben due premi Oscar nel 2017 nella categoria di miglior montaggio e miglior sonoro.

Chi era Desmond Doss?

Di cosa parla La battaglia di Hacksaw Ridge? E chi era Desmond Doss? Vediamo insieme tutte le curiosità del film.

La battaglia di Hacksaw Ridge film | Trama

Desmond Doss è un giovane obiettore di coscienza per motivi religiosi ed è figlio di un veterano della Prima Guerra Mondiale. Così, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, Desmond ha intenzione di arruolarsi nell’esercito ma, essendo un obiettore di coscienza, vuole prestare soccorso militare e si rifiuta di uccidere. Un problema non da poco per i suoi commilitoni e anche per il sergente, un atteggiamento che lo porterà molto presto verso la prigione. Al processo Doss si ritiene non colpevole e in suo soccorso arriva il padre.

Uscito di prigione, Doss e il suo plotone vanno alla settantasettesima divisione di fanteria e condotti alla battaglia di Okinawa. Il primo scontro vede Doss finalmente riscattarsi agli occhi dei compagni militari perché è grazie al suo intervento che in molti sopravvivono.

Ma i Giapponesi hanno in serbo un altro attacco, ancor più duro del precedente.

La battaglia di Hacksaw Ridge film | Cast

Andrew Garfield: Desmond Doss

Vince Vaughn: Sergente Howell

Sam Worthington: Capitano Glover

Luke Bracey: Smitty Riker

Hugo Weaving: Tom Doss

Ryan Corr: Tenente Manville

Teresa Palmer: Dorothy Schutte

Rachel Griffiths: Bertha Doss

Richard Roxburgh: Colonnello Stelzer

Luke Pegler: Milt “Hollywood” Zane

Ben Mingay: Grease Nolan

Richard Pyros: Randall “Teach” Fuller

Firass Dirani: Vito Rinnelli

Damien Thomlinson: Ralph Morgan

Robert Morgan: Colonnello Sangston

Nathaniel Buzolic: Harold “Hal” Doss

La battaglia di Hacksaw Ridge film | Curiosità

La battaglia di Hacksaw Ridge è un film di genere drammatico le cui riprese sono state avviate nel 2015 e sono state girate interamente in Australia (in particolare in alcuni luoghi storici della capitale come Centannial Park e il Sydney Olympic Park).

La pellicola è stata distribuita in Italia da Eagle Pictures e ha incassato oltre 175 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il personaggio di Desmond Doss è ispirato a una storia vera. Nella realtà, Desmond Doss è colui che dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si è arruolato come volontario nell’esercito degli Stati Uniti d’America seppur rifiutandosi d’impugnare un’arma in battaglia poiché la sua fede cristiana glielo impedisce.

La battaglia di Hacksaw Ridge film | Streaming

