Ivan Cottini Storie italiane | Sclerosi multipla | Il ballerino commuove tutti | Esibizione | VIDEO

IVAN COTTINI STORIE ITALIANE ESIBIZIONE – Un applauso lungo cinque minuti. In diretta. Tanta commozione ed un abbraccio che dura in eterno tra Eleonora Daniele e Ivan Cottini, il ballerino affetto da Sclerosi Multipla.

Cottini si esibisce negli studi di Storie italiane, il programma del daytime di Rai 1 che va in vacanza con numeri da capogiro. Ivan balla e lascia senza parole tutti. Partono le note di Adele, in studio calano le luci. La sedia a rotelle non fa più parte della vita di Ivan: quando balla esprime tutta la sua forza. Invidiabile.

“Io, malato di sclerosi multipla, vengo insultato perché porto la malattia in televisione”. Intervista a Ivan Cottini

Non è la prima volta che si esibisce in tv: il pubblico lo ama per quella umiltà senza precedenti. Tutti in piedi. Poi l’applauso. La Daniele non riesce a trattenere le lacrime. È questo quello che accade durante una puntata scoppiettante (l’ultima della stagione tv) con Ivan super ospite. Lo abbracciano tutti a fine puntata. Anche lui si emoziona.

Ormai è la mascotte della tv per il suo animo gentile e la voglia di dimostrare al pubblico quanto sia importante lottare. Lui lo fa da anni. Senza mai arrendersi. Il sogno nel cassetto non l’ha mai abbandonato: la danza è diventata la sua seconda pelle.

“Finalmente ho potuto camminare (sott’acqua) tenendo per mano mia figlia”: parla Ivan Cottini malato di sclerosi multipla

Ivan è un guerriero silenzioso. Ha fatto di tutto per combattere la sua battaglia. Senza arrendersi. “Sfido con la danza la Sclerosi multipla”, aveva raccontato tempo fa.

Cottini, marchigiano di 34 anni, ha scoperto sette anni fa di avere la sclerosi multipla (malattia neurodegenerativa, in forma aggressiva). “Non mi sono mai arreso. Amavo la danza e non l’ho mai tradita”, racconta Ivan a TPI.

Nei suoi progetti c’è sicuramente la musica insieme alla danza. Eleonora Daniele lo ha fortemente voluto nella puntata di chiusura. E Cottini ha regalato a tutti un’iniezione di adrenalina oltre ad una grande lezione di vita. Che ama immensamente. Tutti dovremmo prendere lezione da Ivan e dalla sua tenacia.

Ballando con le stelle 2019, nella puntata finale ospite Ivan Cottini: “Così sfido la sclerosi multipla”