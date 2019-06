“Avanti con la ruspa”, la foto di Salvini con i suoi ministri dopo la riunione

Salvini Ministri ruspa | Foto di gruppo | Lega | Social

SALVINI MINISTRI RUSPA – Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della riunione con i ministri della Lega Marco Bussetti, Lorenzo Fontana, Gianmarco Centinaio, Erika Stefani e Giulia Bongiorno e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha postato sui social una foto di gruppo dal terrazzo della sua abitazione romana.

“La squadra di governo della Lega – ha scritto Salvini -, un gruppo di amici con cui abbiamo messo a punto le nostre proposte sulla riforma della scuola e università (65.000 insegnanti precari avranno finalmente una cattedra definitiva), sul sostegno ai disabili (aumento delle pensioni di invalidità e riconoscimento della Lingua dei Segni), sulla riforma fiscale (taglio delle tasse, unica soluzione per combattere l’evasione fiscale e liberazione di cantieri e opere pubbliche, impianti sportivi nelle periferie compresi), sulla difesa dei prodotti agroalimentari italiani e il superamento della direttiva Bolkestein nonostante l’opposizione dell’Unione Europea, sull’approvazione dell’Autonomia per rendere l’Italia un Paese più moderno, efficiente e responsabile, sul taglio della burocrazia e l’efficienza degli uffici pubblici. Sulla riforma della giustizia per dimezzare i tempi dei processi e modernizzare i criteri di selezione e assunzione di avvocati e magistrati. Su sicurezza e immigrazione, su lotta alla mafia e alla droga, sempre avanti con la ruspa. Dalle parole, ai fatti!”.

