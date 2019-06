Copa America 2019 quote | Scommesse | Favorita | Classifica marcatori

COPA AMERICA 2019 QUOTE – Venerdì 14 giugno prende il via in Brasile la Copa America 2019. Qual è la favorita per la vittoria finale? Secondo i bookmaker, in pole position ci sono i padroni di casa della Selecao che sono dati a 2,40, quota nettamente più bassa rispetto a quella dell’Argentina, avversaria più accreditata, a 4,50.

Il Brasile ha vinto l’ultima coppa nel 2007 e nelle tre successive edizioni non ha centrato neanche la finale. Finali mancate nonostante squadre di altissimo livello come quella di questa edizione. Una formazione sulla carta stellare, con alcune conoscenze del nostro campionato, come Allan, Miranda e Paquetà. Assente per infortunio Neymar.

A seguire, come detto, l’Argentina (4,50) che ha disputato ben quattro finali nelle ultime cinque edizioni, senza però mai trovare la vittoria. Riuscirà Messi a togliersi questo “sfizio”? Di sicuro ci riproverà: con lui gli “italiani” Dybala, Lautaro Martinez, Pezzella e De Paul.

Al terzo posto delle favorite c’è l’Uruguay, a 7,50. Seguono la Colombia (9,00), il Cile vincitore delle ultime due edizioni (10,00) e il Perù (20,00).

C’è poi la corsa alla classifica marcatori. Chi segnerà più gol? Leo Messi è di nuovo il candidato numero uno al titolo di cannoniere del torneo. La sua affermazione vale 4 volte la giocata. Alle sue spalle altri grandissimi campioni come Gabriel Jesus (8,00), Cavani (9,00), Aguero (9,00), Suarez (10,00), Firmino (15,00), Falcao (15) e l’atalantino Zapata (21,00).

Insomma, si prospetta una grande Copa America. E voi? Su chi puntereste?

