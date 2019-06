Saldi estivi 2019, quando iniziano: le date regione per regione

Saldi estivi 2019 quando iniziano | Calendario | Date | Regioni

Quando iniziano i saldi estivi 2019? Una domanda che si stanno facendo in tanti. Sopratutto tutti quelli che hanno voglia o necessità di fare acquisti stando però attenti al portafogli. I saldi sono previsti per luglio. Non tutte le regioni italiane però li attueranno nella stessa data: alcune partiranno il primo luglio, altre (la maggioranza) il 6. Ma vediamo insieme nel dettaglio il calendario dei saldi estivi 2019:

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 17 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto.

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto

Saldi estivi 2019 quando iniziano | Il decalogo da rispettare

Ai commercianti:

Attendere il periodo ufficiale dei saldi

Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro)

in euro) Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni

In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi il commerciante è soggetto alle ordinarie norme in materia di garanzia

In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio

è a discrezione del titolare dell’esercizio Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia

per verificare la corrispondenza della taglia Non esibire sconti generici , specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli

, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli Rendere visibile l’interno del negozio

Evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili

Usare la massima cortesia

Vige il divieto di effettuare Vendite Promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi sopra indicata (art. 49 L.R. 33/99 e succ. mod.), pena sanzioni da 1500 euro in su.

Le aziende che intendono continuare il periodo di vendite straordinarie subito dopo i saldi dovranno effettuare una comunicazione di Vendita Promozionale a mezzo raccomandata A/R o direttamente all’Ufficio Commercio del proprio Municipio/Comune di appartenenza, 15 giorni prima dell’inizio della Vendita Promozionale.

Ai consumatori:

Al momento dell’acquisto verificare che gli esercenti rispettino queste regole