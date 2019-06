Previsioni meteo oggi 11 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 11 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 11 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 11 giugno 2019 | NORD

Nella giornata di oggi, martedì 11 giugno, gran parte del Nord Italia sarà baciato dal sole e dal bel tempo. Non mancano però come sempre le eccezioni: fin dal mattino infatti ci saranno molte nuvole sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino. Nelle aree alpine e prealpine, già nel pomeriggio questi addensamenti andranno a diradarsi per lasciar posto al cielo sereno.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e sulla Sardegna ci saranno nuvole basse, ma senza che si tramutino in piogge. Dalla tarda mattinata e poi nel primo pomeriggio i cieli saranno prevalentemente sereni. Molto caldo previsto a Roma.

SUD E SICILIA

Sole, sole e sole. Il meteo dell’11 giugno in Sicilia e nelle aree del Sud Italia sarà caratterizzato da molto caldo e cielo sereno.

Previsioni meteo oggi martedì 11 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in grande diminuzione sulla Sardegna, mentre in Liguria, Toscana e alto Lazio ci saranno riduzioni più lievi della temperature. Sulle restanti regioni le minime saranno stazionarie.

Per quanto riguarda le massime, le previsioni meteo oggi dicono che anche quelle saranno in lieve diminuzione sulle aree Prealpine centro-occidentali, sulla Sardegna centro-orientale, nel Lazio e nella Campania. In aumento sulle pianure Lombarde, in Molise e nella Puglia salentina.

VENTI

Sono previsti venti da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna, mentre sulla Pianura Padana il vento spirerà in direzione orientale. Saranno invece meridionali sul restante Centro-Nord.

Previsioni meteo oggi martedì 11 giugno 2019 | MARI

Sarà molto mosso il mare di Sardegna, mentre il mar Ligure sarà mosso. Da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Tirreno occidentale e l’Adriatico settentrionale. Calmi tutti gli altri bacini.