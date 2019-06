Classifica donazioni partiti | Leader politici

CLASSIFICA DONAZIONI PARTITI – Matteo Salvini è il leader politico che versa più soldi al suo partito: alla Lega il vicepremier e ministro degli Interni ha donato ben 54mila euro. Mentre l’ex premier Matteo Renzi ha girato al suo Pd solo 10mila euro. È quanto emerge dai dati sulle donazioni ai partiti pubblicata ieri dal quotidiano Il Tempo e relativa agli ultimi tredici mesi. Il giornale romano ha visionato l’elenco delle “Dichiarazioni congiunte ex art. 4 L. 659/81 pervenute dal 1° maggio 2018 al 4 giugno 2019”, ovvero la lista delle donazioni che i partiti sono tenuti per legge a comunicare agli uffici del Parlamento.

Classifica donazioni partiti | M5S | Lega | Pd

Ebbene, dalla lista sono spuntate cifre alte ed altre particolarmente basse, con qualche esponente politico nazionale che non ha versato nemmeno un euro alla propria formazione politica. Nell’elenco, tranne casi sporadici, non ci sono rappresentanti del M5S, visto che i deputati e senatori pentastellati sono tenuti a versare ogni mese 300 euro all’Associazione Rousseau.

> M5s, Casaleggio e Grillo cercano un candidato premier: ipotesi Conte e Di Battista

La Lega sembra essere il partito che riceve dai suoi esponenti i versamenti più alti. Si passa dai 54mila euro di Salvini ai 57mila del numero due del Carroccio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Si sale poi ai 65.550 euro versati dall’ex ministro per le Riforme Roberto Calderoli agli 83.138 donati dall’attuale ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Nessun versamento da parte dell’ex sottosegretario Armando Siri, di recente al centro di polemiche perché accusato di corruzione.

Cifre più basse nel Partito Democratico. L’ex leader Renzi si ferma a quota 10mila, soldi che sarebbero comunque destinati al partito toscano e non a quello nazionale. L’ex segretario Ds ed ex sindaco di Torino Piero Fassino nei 13 mesi ha invece donato 63.500 euro. Significativo anche il dato di Dario Franceschini: 56.329 euro. È di 18mila poi l’ammontare delle donazioni al partito dell’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, di 12.400 euro quello dell’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e di 11mila infine quello della ex ministra delle Riforme Maria Elena Boschi.

Classifica donazioni partiti | Forza Italia | Fratelli d’Italia | Leu

Per quanto riguarda Forza Italia Il Tempo segnala i 30mila euro di donazioni al partito di Mara Carfagna, i 30mila di Adriano Galliani, senatore dal 2018, i 35mila della capogruppo azzurra al Senato Annamaria Bernini, i 40.300 dell’avvocato di Silvio Berlusconi Niccolò Ghedini. Nessun versamento da parte di Licia Ronzulli.

> Nomine Ue, Conte incontra Weber. Spunta il nome di Giorgetti commissario

Poi Fratelli d’Italia: sarebbero di 24mila euro i versamenti di Giorgia Meloni al suo partito, di 12mila quelli di Fabio Rampelli e di 34mila quelli di Daniela Santanchè. Infine, il gruppo di sinistra Liberi e Uguali. L’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani avrebbe donato 32.500 euro. Superato da Nicola Fratoianni con 55.500. Dal 1° maggio 2018 nessuna donazione dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini.