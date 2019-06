Beppe Grillo contro i giornalisti: “Siete mediocri, responsabili dell’ignoranza”

Beppe Grillo contro giornalisti | “Mediocri” | “Responsabili dell’ignoranza”

BEPPE GRILLO CONTRO GIORNALISTI – Beppe Grillo contro i giornalisti. Il comico genovese e cofondatore del Movimento 5 Stelle torna all’attacco nei confronti dei cronisti definendoli “mediocri” e “responsabili dell’ignoranza”. Le parole dell’ex capo politico M5S sono state raccolte nel fine settimana a Marina di Bibbona dall’inviato di Povera Patria Alessandro Poggi e trasmesse questa sera dal Tg2.

“È possibile – ha detto Grillo – che non riusciamo ad avere uno scambio tranquillo, normale con l’informazione, parlare di cose che siano importanti per il Paese come la transizione energetica, la desertificazione delle città? Voi continuate a parlare di cazzate”. Al giornalista che gli chiedeva del pranzo con Luigi Di Maio, Grillo ha risposto: “Siete dei congetturisti: una parte di responsabilità dell’ignoranza e della non conoscenza da parte di tantissime persone è vostra. Non siete dei media, siete dei mediocri: ci vedremo tra cinque anni e faremo il resoconto di quello che sarà successo”.

Le reazioni alle frasi di Beppe Grillo contro i Giornalisti non sono tardate ad arrivare. “Fino a quando dovremo sopportare gli insulti di Grillo e dei 5 Stelle nei confronti dei giornalisti? Oggi l’intervista di Alessandro Poggi ‘Non siete media, siete mediocri’. I vertici M5S prendano immediatamente le distanze”, ha scritto su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi, in un messaggio diretto a Luigi Di Maio, Roberto Fico e Giuseppe Conte.