Ballottaggio Potenza vincitore | Potenza Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Chi ha vinto | Sindaco

Ballottaggio Potenza vincitore | A Potenza i cittadini domenica 9 giugno sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative.

A vincere è stato il candidato del centrodestra Mario Guarente, che sconfitto lo sfidante Valerio Tramutoli (liste civiche). Qui i risultati del primo turno

• SE NON VISUALIZZI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI CLICCA QUI

> Qui tutti i comuni al ballottaggio

Questo il risultato delle urne:

Mario Guarente (centrodestra): 50,31 per cento

Valerio Tramutoli (liste civiche): 49,69 per cento

Ballottaggio Potenza vincitore | Chi ha vinto | Risultati | Mario Guarente

Il nuovo sindaco della città di Potenza è Mario Guarente, sostenuto dal centrodestra. A urne chiuse il neo primo cittadino aveva commentato così il ritorno al voto: “Seggi chiusi: comunque vada, è stata l’esperienza più bella della mia vita e non smetterò mai di ringraziarvi per l’affetto e la stima che mi avete dimostrato. Forza Potenza”.

La vittoria del centrodestra nella città lucana era stata data per scontata, ma la conquista della poltrona di sindaco per Guarente non è stata semplice.

Ballottaggio Potenza vincitore | Elezioni comunali 2019 | I risultati del primo turno

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto due settimane fa, domenica 26 maggio 2019:

Mario Guarente – Centrodestra – 44,7 per cento

Valerio Tramutoli – La Basilicata Possibile e Potenza Città Giardino – 27,4 per cento

Bianca Andretta – Centrosinistra – 18,5 per cento

Marco Falconeri – Movimento 5 Stelle – 7,2 per cento

Giuseppe Ferraro – Potenza nel Cuore – 2,1 per cento

Ballottaggio Potenza vincitore | Potenza elezioni comunali 2019 | La guida al voto

I cittadini di Potenza sono tornati al voto domenica 9 giugno: i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23.

Sull’unica scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

Qui i risultati degli altri capoluoghi al ballottaggio