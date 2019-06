Italia Australia streaming | Dove vederla in tv | Mondiale femminile 2019

ITALIA AUSTRALIA STREAMING TV MONDIALE FEMMINILE – Finalmente ci siamo! Dopo mesi di attesa, è arrivato il giorno dell’esordio della Nazionale italiana al Mondiale femminile 2019. Oggi, domenica 9 giugno 2019, l’Italia scende in campo contro l’Australia per il primo turno del girone C della Coppa del mondo.

Alle ore 13 (ora italiana) le azzurre allenate da Milena Bertolini sfideranno dunque l’Australia allo Stade du Hainaut, a Valenciennes.

Un test subito importante, quello di oggi, contro una Nazionale in forma e decisamente attrezzata per arrivare fino in fondo alla competizione. Ma l’Italia, dal canto suo, vuole cavalcare l’entusiasmo di un intero paese che solo nella stagione appena conclusasi ha scoperto la bellezza e la competitività del calcio femminile, grazie a una rinnovata copertura mediatica.

Dove vedere la partita di oggi tra Italia e Australia? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Italia Australia streaming | Dove vederla in tv

La partita di esordio della nostra Nazionale femminile sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali Sky Sport che in chiaro, su Rai 2.

Per questo Mondiale, infatti, i diritti televisivi sono stati acquisiti in toto dalla celebre pay-tv, che però non ha un monopolio assoluto.

La Rai, infatti, trasmetterà le 15 partite più importanti della competizione, comprese tutte quelle dell’Italia. Ecco perché Italia-Australia è disponibile sia su Sky che in chiaro.

Italia Australia streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Siete fuori casa ma non volete perdervi assolutamente l’esordio mondiale dell’Italia femminile? Il vostro televisore è guasto o occupato da qualche familiare? Niente paura.

Per vostra fortuna, potete vedere Italia-Australia anche in streaming. Come? Niente di più facile. Avete due alternative: la piattaforma SkyGo, dedicata a tutti gli abbonati Sky che vogliono guardare i contenuti della pay-tv in mobilità su pc, smartphone e tablet, oppure RaiPlay, l’analoga piattaforma Rai.

La differenza tra le due sta nel fatto che SkyGo è disponibile solo per gli abbonati, mentre RaiPlay è completamente gratis per tutti. È necessario solo registrarsi, per poi poter vedere la partita in totale libertà. Pronti a fare il tifo per le azzurre?

