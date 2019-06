Ballottaggio Cremona 2019 | Cremona Ballottaggio elezioni comunali 2019 | Candidati

Ballottaggio Cremona 2019 | Domenica 9 giugno 2019 i cittadini di Cremona sono chiamati a eleggere il proprio sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Gli sfidanti che domenica 9 giugno 2019 si contendono la poltrona di sindaco di Cremona sono Gianluca Galimberti, di centrosinistra, e Carlo Malvezzi, di centrodestra.

Galimberti al primo turno ha ottenuto il 46,3 per cento dei consensi, mentre Malvezzi si è fermato al 41,6 per cento dei voti. Qui i risultati del primo turno

Ballottaggio Cremona | I candidati alla poltrona di sindaco

Gianluca Galimberti, che arriva al ballottaggio forte dei 17.133 voti ottenuti al primo turno, pari al 46,3 per cento, è sostenuto da sei liste di centro sinistra: Partito Democratico, Fare Nuova la Città, Sinistra per Cremona, Cremona si Può, #Cittadini per Passione e Cremona Attiva.

Il suo sfidante, Carlo Malvezzi, che al primo turno ha preso 15.378 preferenze, corrispondenti al 41,6 per cento dei consensi, è invece appoggiato da quattro liste di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Cremona.

Ballottaggio Cremona | Com’è andato il primo turno

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto domenica 26 maggio 2019:

• Gianluca Galimberti (centrosinistra): 46,3%

• Carlo Malvezzi (centrodestra): 41,6%

• Luca Nolli (M5S): 5,7%

• Ferruccio Giovetti (La Cura di Cremona): 3,3%

• Francesca Berardi (Cremona cambia Musica): 1,4%

• Diego Ratti (CasaPound): 0,8%

• Alberto Madoglio (Alternativa Comunista): 0,6%

Cremona elezioni comunali 2019 | Istruzioni per il voto

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

Il primo cittadino si elegge con sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene tramite sistema proporzionale.

Si vota facendo un segno sul nome di uno dei candidati presenti sulla unica scheda a disposizione.