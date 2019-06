Migranti, la nave italiana Asso 25 salva 62 persone: cosa sappiamo finora

Migranti Asso 25 | Nave Asso Venticinque | Pozzallo

Migranti Asso 25 – La nave commerciale italiana Asso 25 ha recuperato nella sera del 6 giugno 62 migranti. A dare la notizia è stata Alarm Phone, la linea telefonica diretta e autorganizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo.

Migranti Asso 25 | La destinazione

La nave sbarcherà a Pozzallo. La destinazione è stata comunicata dalla Guardia costiera al comandante che ieri sera aveva cominciato a fare rotta verso Lampedusa.

La nave è un rimorchiatore di appoggio alle piattaforme petrolifere off-shore ed è stata coinvolta ieri pomeriggio nel soccorso di un gommone avvistato già mercoledì da alcuni aerei in perlustrazione.

I migranti a bordo erano riusciti a mettersi in contatto con il centralino Alarm phone mentre erano in zona Sar maltese ma nessuno sarebbe andato in loro soccorso e avrebbero passato la notte in mare.

La denuncia di UNHCR

Poteva essere l’ennesima tragedia del Mediterraneo. I 62 a bordo della Asso 25 erano a bordo di una delle tante imbarcazioni fatte partire mercoledì dai trafficanti libici, tre delle quali con 370 persone salvate dalla Marina maltese, altre riportate indietro dai libici intervenuti quando alcuni erano già in acqua.

Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr lancia l’allarme: “700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo. Non parliamo per decenza di pull factor. Nessuna Ong può essere presente. E ancor peggio nessun sistema di soccorso. Stiamo perdendo vite umane e l’esperienza preziosa di anni di salvataggio che rendevano onore a chi li faceva”.

Migranti Asso 25 | I ritardi

L’annuncio del gommone in panne risale a mercoledì 5 giugno, ma fino alla serata del giovedì nessun mezzo navale sarebbe intervenuto.

Non sono ancora chiari i contorni di questo salvataggio di cui e’ stata informata la sala operativa della Guardia costiera di Roma.

Matteo Salvini

Il ministero dell’Interno Matteo Salvini è stato informato e non avrebbe frapposto ostacoli. La Capitaneria di porto di Pozzallo è stata allertata per l’arrivo della nave.

Migranti Asso 25 | La situazione in Libia

Intanto la Libia non è un porto sicuro. Il Paese nordafricano adesso più che mai non è un porto sicuro, perché i centri per migranti di Tripoli sono un vero e proprio inferno.

Centocinquanta civili rimasti uccisi, 100mila persone sfollate, tra cui 3 mila migranti, e in totale 3.800 vittime, tra morti e feriti. Lo riporta Medici Senza Frontiere (MSF), l’Organizzazione medico-umanitaria che da tre anni offre assistenza medica ai migranti detenuti arbitrariamente nei centri di Sanaa, Misurata, Zintan e Khoms.