NEYMAR STUPRO VIDEO – Un periodo davvero negativo e turbolento per Neymar, il calciatore brasiliano che dovrà rinunciare alla prossima Copa America per un infortunio. L’attaccante ha è uscito in lacrime nel primo tempo dell’amichevole disputata questa notte contro il Qatar. Per lui una distorsione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi di calcio per le prossime settimane.

Ma le brutte notizie per Neymar non finiscono qui. Qualche giorno fa, infatti, una 26enne brasiliana, conosciuta in rete, lo ha denunciato per stupro. Secondo la ragazza, Neymar avrebbe abusato di lei in un albergo parigino il 15 maggio scorso.

Najila Trindade Mendes de Souza, questo il suo nome, ha ribadito le accuse in un’intervista alla tv brasiliana SBT: “Volevo vederlo, le mie intenzioni erano chiare e lui le aveva capite. Una sera mi scrive che stava per andare a una festa ma che prima avrebbe voluto salutarmi e darmi un bacio. Quando sono arrivata in camera, è diventato improvvisamente violento, tutta un’altra persona rispetto a quella che sembrava dai messaggi che mi scriveva. Quando gli ho chiesto se avesse il preservativo e lui ha mi risposto di no, gli ho detto che allora non sarebbe successo nulla”, ha spiegato la ragazza.

“Lui, senza dire nulla, mi ha girata e ha fatto quello che voleva fare facendomi male, con forza. Io mi sono ritratta appena ho potuto, è successo tutto in pochi secondi. Sono stata vittima di uno stupro”, la chiara accusa rivolta a Neymar.

Nel video che vi proponiamo si vedono il calciatore e la giovane donna litigare, con Najila che inizia a picchiarlo. Non si sa chi abbia posizionato la telecamera nell’hotel di Parigi. “Non credo si debba aggiungere altro – ha detto il padre di Neymar – visto che le immagini parlano da sole. Si tratta di un video architettato in cui lui si difende solamente mentre viene aggredito”.

Neymar, dal canto suo, ha affermato di aver avuto due incontri con la modella in Francia, ma anche attraverso i suoi legali nega ogni illecito. In un video il calciatore brasiliano si era difeso dalle accuse di stupro, definendosi vittima di una trappola.

