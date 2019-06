Previsioni meteo oggi 5 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 5 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 5 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi 5 giugno 2019 | NORD

Molte nubi compatte sulle aree alpine, prealpine e parte della pianura veneta con rovesci o temporali sparsi durante la tarda mattinata e il pomeriggio. Altrove cielo sereno.

CENTRO E SARDEGNA

Addensamenti consistenti a ridosso delle aree montuose di Marche, Abruzzo e basso Lazio con fenomeni nel corso del pomeriggio. Nella serata annuvolamenti bassi sul settore centro-meridionale del Lazio. Bel tempo sulle restanti aree, spesse velature in arrivo sull’isola da fine giornata.

SUD E SICILIA

Deboli rovesci e qualche temporale al mattino sulla Puglia centro-meridionale. Locali instabilità sulle zone interne e rilievi appenninici alle prime ore serali. Ciello prevalentemente soleggiato sul resto del Sud Italia, ad eccezione di addensamenti bassi e compatti che insisteranno sulle rimanenti zone della Campania e sulla Basilicata tirrenica.

Previsioni meteo oggi mercoledì 5 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve rialzo su alpi orientali, appennino centrale, Sardegna centro-occidentale, Calabria e Sicilia. Senza variazioni altrove. Massime in leggera diminuzione sui rilievi piemontesi, sulle coste venete e Friuli Venezia Giulia. In aumento al meridione, stazionarie sul resto del Paese.

VENTI

Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti meridionali sulle due isole maggiori. Deboli variabili altrove con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Rinforzi nel pomeriggio.

Previsioni meteo oggi mercoledì 5 giugno 2019 | MARI

Generalmente mosso il mare di Sardegna. Da poco mossi a mossi il mar ligure, il canale di Sardegna, basso Tirreno e stretto di Sicilia. Calmi o poco mossi i restanti bacini.