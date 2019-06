LIVE NON È LA D’URSO OSPITI 5 GIUGNO – Mercoledì 5 giugno 2019 Barbara D’Urso torna in prima serata su Canale 5 con il suo Live, il programma serale che pone al centro del proprio dibattito la cronaca rosa.

Negli ultimi mesi non si fa che parlare di Pamela Prati e del suo finto matrimonio. Marco Caltagirone non esiste e il suo matrimonio è rimbalzato di giornale in giornale per poi monopolizzare l’attenzione dei programmi, come quello della D’Urso.

Quali saranno gli ospiti di questa sera? Vediamolo insieme.

Live non è la D’Urso ospiti 5 giugno | Pamela Perricciolo

Pamela Perricciolo, l’ex agente di Pamela Prati, è stata accusata di aver tramato alle spalle della showgirl e di Eliana Michelazzo (sua collega). Proprio contro quest’ultima si è aperta una diatriba (anche legale) che porterà Donna Pamela nel salotto di Barbara D’Urso.

Nelle precedenti settimane, la D’Urso ha dato spazio alla Michelazzo per confessare le sue verità e – da cosa nasce cosa – è stata tirata in ballo anche Donna Pamela.

Secondo Eliana, è soltanto lei la responsabile delle truffe. Peccato che Donna Pamela non concordi, anzi, ha dichiarato che tutte erano consapevoli dello schema: tutte, incluse Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Ciò cosa significa? Che la Prati era consapevole dell’inesistenza di Marco Caltagirone, così come Eliana Michelazzo del suo finto marito Simone Coppi?

Proprio di quest’ultimo si tornerà a parlare. Durante la puntata, secondo un’indiscrezione di Dagospia, sarà presente in studio anche l’uomo che ha prestato inconsapevolmente il volto a Simone Coppi per ben dieci anni, un lungo periodo di tempo che avrebbe reso Eliana Michelazzo una vittima delle truffe d’amore e la responsabile, a sentir parlare l’ex agente della Prati, è soltanto la Perricciolo.

Donna Pamela parteciperà alla trasmissione senza però comparire in studio, darà la propria intervista lontana dagli opinionisti e dal pubblico della D’Urso.

Pamela Perricciolo dalla d’Urso in uno studio senza altri ospiti. La Michelazzo la asfalta sui social

Live non è la D’Urso ospiti 5 giugno | Marco Carta

Un altro hot topic della settimana è il furto alla Rinascente, il cui responsabile pare sia Marco Carta. Il cantante, vincitore di Amici e Sanremo, è stato arrestato il 31 maggio 2019 per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo (Milano).

Carta è stato accusato di aver rubato 6 magliette del valore di 1200 euro.

Ospite dalla D’Urso, il cantante racconterà la verità dei fatti.

Non perdetevi la nuova puntata di Live Non è la D’Urso in onda mercoledì 5 giugno in prima serata su Canale 5.