Chiara Marchitelli: ecco chi è il portiere della Nazionale di calcio femminile

Chiara Marchitelli chi è – Il debutto della nostra Nazionale di calcio femminile ai Mondiali che si disputeranno in Francia si avvicina. Domenica è in programma il primo incontro con l’Australia alle ore 13.00 e a difendere la porta dell’Italia ci sarà Chiara Marchitelli.

La calciatrice romana, classe 1985, può vantare un palmarès di tutto rispetto: è portiere della Nazionale e della Florentia Società Sportiva Dilettantistica, conosciuta semplicemente come Florentia o C.F. Florentia.

La Marchitelli può vantare quattro scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane, trofei conquistati con cinque squadre differenti. Il suo esordio nel mondo del calcio è con la Lazio femminile, squadra in cui milita fino al 2004 vincendo un campionato (2001/02) e una Coppa Italia (2002/03).

Poi passa All’Atletico Oristano dove gioca una sola stagione. Nell’estate del 2005 firma con il Fiammamonza: qui vince uno scudetto e una supercoppa da vera protagonista. Resta in biancorosso fino al 2008, anno in cui firma con la Roma, sua città natale.

L’esperienza in giallorosso dura però solo una stagione perché poi la Marchitelli passa alla società friulana del Tavagnacco per quattro campionati vincendo una Coppa Italia.

Dal 2013 al 2018 gioca con il Brescia: qui può vantare due campionati vinti (2013/14 e 2015/16), due Coppe Italia (2014/15 e 2015/16) e quattro Supercoppe italiane consecutive (2014, 2015, 2016 e 2017).

Nell’estate del 2018 firma con la società toscana del Florentia, neopromossa in Serie A.

Al di là del lato sportivo, il portiere della Nazionale si definisce una persona tranquilla che ama leggere e guardare le serie Tv. Ha un debole per la cucina e adora andare al cinema. Strano ma vero, non segue molto il calcio maschile. Tra le sue passioni il nuoto e la pallavolo. In futuro le piacerebbe diventare allenatrice di portieri.

