Volevamo andare lontano Bella Germania | Serie tv | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming | Anticipazioni

Quando stanno ormai volgendo al termine i palinsesti invernali per la stagione 2018-2019, Rai 1 tira fuori dal cilindro una nuova fiction, mai trasmessa nel nostro paese. Stiamo parlando di Volevamo andare lontano Bella Germania, serie tv in due episodi che va in onda sulla prima rete nazionale lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019 a partire dalle 21.25.

La miniserie tv è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore tedesco Daniel Speck (che ha partecipato come sceneggiatore anche alle riprese del film) e racconta un periodo storico – gli anni Sessanta – in cui erano gli italiani a emigrare verso altri paesi, in cerca di felicità, fortuna e stabilità finanziaria. Un tema quindi molto d’attualità anche oggi, seppur con un punto di vista diverso.

Al centro del film, dunque, ci sono le vicende degli immigrati italiani in Germania in quel preciso periodo storico: la serie si concentra sul tentativo di rifarsi una vita, trovare un lavoro e un nuovo amore, per poter considerare finalmente la Germania la loro nuova casa. Ma la serie racconta anche le storie d’amore vissute da alcuni protagonisti.

Il pubblico di Rai 1 è pronto dunque a gustarsi questo nuovo film di produzione tedesca (la regia è di Gregor Schnitzler). La serie è divisa in due puntate, anche se nella sua versione originale, in Germania, è andato in onda in tre episodi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Volevamo andare lontano Bella Germania, in onda su Rai 1 il 3 e il 4 giugno 2019.

Questa sera, 4 giugno 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda e ultima puntata di Volevamo andare lontano, la miniserie italo tedesca che ieri è stata seguita da oltre 3 milioni di telespettatori.

In questo secondo episodio di stasera, intitolato Il segreto, Julia, la protagonista, grazie all’aiuto del nonno riesce finalmente a ritrovare suo padre, Vincenzo.

Un incontro che però la destabilizzerà: la ragazza viene infatti a conoscenza dei segreti e dei drammi che si celano nel passato della sua famiglia, che all’epoca portarono a interrompere tutti i rapporti con il padre biologico.

Dopo tutti questi anni, però, Julia riesce a riallacciare tutti i vincoli familiari.

Di seguito le anticipazioni complete dell’episodio finale di Volevamo andare lontano Bella Germania, stasera martedì 4 giugno 2019 su Rai 1 dalle 21.25.

La prima delle due puntate della miniserie si intitola “L’amore” e va in onda lunedì 3 giugno 2019 su Rai 1.

Nel primo episodio, a Monaco di Baviera la protagonista Julia, una fashion designer che si sta realizzando sul lavoro, verrà a conoscenza di suo nonno Ottokar, che non aveva mai incontrato. L’uomo le racconterà anche una parte della storia della sua famiglia e di come, da giovane, incontrò sua nonna Giulietta.

Dal loro amore nacque Vincenzo, il padre di Julia, che la ragazza ritiene morto da anni. Ottokar invece le rivelerà che Vincenzo è ancora vivo. La conoscenza del nonno e di parte della storia della sua famiglie sconvolgerà la vita di Julia, che deciderà di aiutare Ottokar nella ricerca di Vincenzo.

Nella puntata, Julia scoprirà come Ottokar e Giulietta si conobbero, di come concepirono Vincenzo e di come però furono costretti a lasciarsi a causa dell’intransigenza della famiglia della ragazza, che la costringe a sposare un altro uomo.

Volevamo andare lontano Bella Germania | Trama della fiction

La fiction di Rai 1, dunque, racconta la storia degli immigrati italiani in Germania negli anni Sessanta. Come? Con le vicende accadute a una famiglia attraverso ben tre generazioni, in una trama che si divide tra Monaco di Baviera, Milano e l’Isola di Salina.

I due protagonisti sono Julia, una giovane fashion designer che, nel 2014, incontra a Monaco di Baviera Ottokar, un anziano uomo che scoprirà essere suo nonno. Ottokar sta cercando di trovare suo figlio Vincenzo, il padre di Julia che la ragazza crede morto da tempo.

La ragazza così inizia a scavare nella storia della propria famiglia, venendo a conoscenza non solo della storia d’amore tra i suoi genitori, ma anche di quella che il nonno Ottokar, negli anni Cinquanta, visse a Torino con Giulietta, una bellissima ragazza di origini siciliane e quindi nonna di Julia.

Volevamo andare lontano Bella Germania | Cast della fiction

Il film Volevamo andare lontano – Bella Germania vanta un cast di tutto rispetto, con attori molto conosciuti soprattutto in terra tedesca.

La protagonista, Julia, è interpretata da Natalia Belitski, giovane attrice tedesca di origini russe. Christoph Letkowski è invece il giovane Ottokar, il nonno della protagonista che negli anni Cinquanta vive un’intensa storia d’amore con Giulietta, interpretata da Silvia Busuioc, attrice di origine moldavo-italiana.

Vincenzo, padre di Julia, ha invece il volto di Stefan Kurt, mentre la madre di Julia, Tanya, è interpretata da Andrea Sawatzki.

Volevamo andare lontano Bella Germania | Dove vedere la fiction in tv e in streaming

Il film Volevamo andare lontano Bella Germania va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per lunedì 3 giugno e per martedì 4 giugno 2019 a partire dalle 21.25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire la serie tv anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è gratis) e potrete poi vedere il film sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

